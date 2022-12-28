Мир 28 декабря 2022, 11:49 Боррель сообщил, что Евросоюз продолжит взаимодействовать с ЮАР по вопросу Украины

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ответил на обращение немецкого евродепутата Ларса Патрика Берга, который поинтересовался, как он отреагирует на действия властей ЮАР по вопросу Украины и России. Об этом написал RT.

Ранее стало известно, что правительство республики отказалось конфисковывать яхту, принадлежащую российскому бизнесмену Алексею Мордашову. В ЮАР заявили, что «юридически не обязаны действовать от лица США или ЕС».

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«Евросоюз принял к сведению позицию правительства ЮАР… в отношении Украины и продолжит взаимодействовать с республикой, чтобы заручиться поддержкой в вопросе прекращения боевых действий», — говорится в ответе Борреля.

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