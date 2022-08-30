Боррель счел военную обстановку на Украине «очень плохой»

Украине потребуется помощь ЕС, поскольку ситуация в стране остается «очень плохой». Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил об этом перед началом неформальной встречи глав минобороны стран объединения в Праге.

«Украине нужна наша помощь, и мы продолжим ее предоставлять в виде военных средств. Министры также обсудят идею создания высокопоставленной миссии для подготовки украинской армии», — сказал Боррель.

Он особо отметил опасность ситуации на Запорожской АЭС, обратив внимание, что «ситуация на земле продолжает оставаться очень плохой».

Евросоюз решил организовать обучение Вооруженных сил Украины. Тренировочная миссия ЕС заработает за пределами страны в конце осени.

На неформальной встрече министров обороны в Праге глава внешнеполитической службы ЕС уточнил, что проект обсуждали еще до начала спецоперации.

На вопрос о том, не сочтет ли Россия запуск миссии эскалацией конфликта, Боррель напомнил, что Евросоюз и так оказывает большую военную помощь Украине. Поставлять вооружение, но не готовить к работе с ним нельзя.