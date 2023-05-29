Мир 29 мая 2023, 23:30 Боррель рассказал, когда Россия начнет переговоры с Украиной Боррель: Россия начнет переговоры после победы в украинском конфликте РИА «Новости»

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Россия «намерена выиграть» в украинском конфликте, поэтому пока не спешит идти на переговоры. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщило Радио Sputnik.

Во время 38-го заседания форума бизнес-группы Cercle d’Economia в Барселоне политик отметил, что не испытывает оптимизма касаемо украинского конфликта в ближайшие три месяца. По его мнению, российская сторона намерена добиться своего и не станет вступать в переговоры, пока не одержит победу.

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Помимо этого Боррель высказался о военной поддержке киевского режима. Он выразил сожаление, что Евросоюз слишком медленно действует, в том числе и по вопросу отправки истребителей F-16.

«На данный момент мы их не отправили, но мы их отправим», — заявил глава дипломатии ЕС.

Ранее Жозеп Боррель оконфузился, потому что перепутал Белгород с Белградом. Журналисты попросили его прокомментировать атаку украинских националистов на Белгородскую область, на тот задал встречный вопрос: «А что происходит в Белграде?»