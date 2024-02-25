25 февраля 2024, 14:20
Боррель рассказал, когда наступит решающий момент в украинском конфликте
Боррель: исход конфликта на Украине решится в ближайшие месяцы
Исход конфликта на Украине станет ясным уже в ближайшие месяцы. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель французской газете El Pais.
Он призвал страны Евросоюза отправлять на Украину больше помощи и делать это как можно быстрее. Глава дипломатии ЕС считает, что ВСУ имеют шанс победить, если получат достаточно поддержки и продолжат обороняться.
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«Мы должны сделать больше — и быстро: [конфликт] может решиться в ближайшие несколько месяцев», — заключил Боррель.
Политик также порекомендовал европейским странам повысить свою обороноспособность, чтобы подготовиться к любым сценариям развития событий.
Ранее чиновники, присутствовавшие на брифинге с главкомом объединенных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи, усомнились в возможности нового контрнаступления ВСУ в 2024 году. Они сочли, что украинским военным придется бросить все силы на восстановление и оборону. По мнению неназванного чиновника, ВСУ смогут предпринять попытку контрнаступления только в 2025 году.
ВСУ
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Украина
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