Мир 25 февраля 2024, 14:20 Боррель рассказал, когда наступит решающий момент в украинском конфликте Боррель: исход конфликта на Украине решится в ближайшие месяцы IMAGO/dts Nachrichtenagentur/globallookpress

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Исход конфликта на Украине станет ясным уже в ближайшие месяцы. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель французской газете El Pais.

Он призвал страны Евросоюза отправлять на Украину больше помощи и делать это как можно быстрее. Глава дипломатии ЕС считает, что ВСУ имеют шанс победить, если получат достаточно поддержки и продолжат обороняться.

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«Мы должны сделать больше — и быстро: [конфликт] может решиться в ближайшие несколько месяцев», — заключил Боррель.

Политик также порекомендовал европейским странам повысить свою обороноспособность, чтобы подготовиться к любым сценариям развития событий.

Ранее чиновники, присутствовавшие на брифинге с главкомом объединенных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи, усомнились в возможности нового контрнаступления ВСУ в 2024 году. Они сочли, что украинским военным придется бросить все силы на восстановление и оборону. По мнению неназванного чиновника, ВСУ смогут предпринять попытку контрнаступления только в 2025 году.