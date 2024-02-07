07 февраля 2024, 12:49
Боррель рассказал, как оказался в киевском бомбоубежище из-за воздушной тревоги
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что провел утро в Киеве в укрытии
Во время визита верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля в Киеве объявили воздушную тревогу. Политик заявил на своей странице в соцсети X, что встретил утро 7 февраля в бомбоубежище.
«Начинаю утро в убежище, поскольку в Киеве звучат сигналы тревоги», — написал он.
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Жозеп Боррель показал помещение с низким потолком, обшитым металлом, меблированное стульями и диваном. Кроме него в укрытии находились и другие люди.
Политик приехал в Киев на поезде. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что успел переговорить с ним в пути. Предыдущий визит Жозеп Боррель нанес в октябре прошлого года. Он встречался с гражданским и военным руководством страны.
Утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В целях безопасности соседняя Польша подняла в воздух свои истребители. Взрывы прогремели в Харькове, Киеве и Днепропетровской области.
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