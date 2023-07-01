Мир 01 июля 2023, 10:02 Боррель рассказал, что может приблизить вступление Украины в Евросоюз Боррель: приблизить вступление Украины в ЕС может председательство Испании piqsels

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Испания во время своего начавшегося с 1 июля председательства в Совете ЕС планирует продвигать идею вступления Украины в сообщество. Такое мнение в интервью TVE высказал глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель.

Он высказал уверенность, что председательство Испании приблизит вступление Украины в Евросоюз.

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«Правительство Испании всегда поддерживало кандидатуру Украины», — сказал Боррель.

Боррель отметил, что Украине придется выполнить определенные условия для вступления в объединение. Работу, проделанную киевским режимом, оценит Еврокомиссия. Он также добавил, что в Совете ЕС в ближайшие полгода произойдут «очень важные вещи» в отношении ситуации на Украине.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский во время своего дистанционного выступления перед главами европейских государств заявил, что Украина намерена начать переговоры о вступлении в Евросоюз в ближайшие полгода. По его мнению, Европа немыслима без украинской стороны.