Боррель раскрыл позицию G20 по антироссийским санкциям

Точка зрения ЕС на спецоперацию России на сегодня не является главенствующей среди стран «Большой двадцатки». Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше. Как ЕС, мы должны и дальше опровергать российскую ложь и военную пропаганду, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию и, следовательно, за ее последствия», — написал Боррель в своем Twitter-аккаунте.

Такое заявление Боррель сделал после саммита на уровне министров стран G20, который прошел в Индонезии.

Боррель напомнил, что 140 стран в марте выступили против спецоперации РФ. Но при этом он уточнил, что мнения о допустимых мерах и последствиях кризиса расходятся.

В этом году на саммите G20 не было группового фото, потому что некоторые участники отказались сниматься с главой российского министерства иностранных дел Сергеем Лавровым. Специалисты отметили, что так уровень дипломатии опустился до небывалого уровня. Сам глава МИД России подчеркнул, что приехал не фотографироваться. При этом эксперты отметили: несмотря на публичные демонстрации недовольства, государствам все еще приходится взаимодействовать с Россией.