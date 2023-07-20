Мир 20 июля 2023, 11:46 Боррель призвал задействовать для вывоза зерна с Украины «линии солидарности» Глава дипломатии Боррель: Евросоюзу придется нарастить ввоз зерна с Украины по суше РИА «Новости»

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После прекращения зерновой сделки и возможности получать украинское зерно по морю Евросоюзу придется наладить его вывоз по сухопутным маршрутам. Об этом предупредил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщил ТАСС.

«Если морской маршрут закрыт, мы должны нарастить ввоз зерна, чтобы экспортировать его через наши порты. Нужны большие усилия соседей Украины, им придется сделать больше, открывая границы и упрощая транспортные перевозки», — сказал он.

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Глава евродипломатии напомнил о существовании «линий солидарности» — речных и сухопутных маршрутов, которые создали в 2022 году до заключения стамбульских договоренностей. Европа получала продукцию через прилегающие к Украине страны Евросоюза. Жозеп Боррель призвал увеличить это поток.

Ранее он решил превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины, сообщил «Царьград». Жозеп Боррель предложил направлять все деньги на помощь киевскому режиму.

Украина после отмены зерновой сделки станет вывозить свое зерно автомобильным и железнодорожным транспортом, предупредил управляющий партнер ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов. Это спровоцирует пробки на границе с Европой и сложности при ввозе оружия.