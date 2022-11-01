Боррель призвал Россию пересмотреть решение о приостановке зерновой сделки | 360°

Мир 01 ноября 2022, 00:18 Боррель призвал Россию пересмотреть решение о приостановке зерновой сделки Глава евродипломатии Боррель: зерновую сделку необходимо сохранить РИА "Новости"

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Евросоюз осуждает приостановку Россией зерновой сделки и призывает РФ пересмотреть это решение. Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. Зерновая сделка позволила вывезти с Украины 9,52 миллиона тонн зерна и продуктов питания, отметил евродипломат.

«ЕС осуждает ее (зерновой сделки — прим. ред.) приостановку Россией и призывает РФ пересмотреть свое решение и немедленно вернуться к ее реализации», заявил Боррель.

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Евросоюз будет поддерживать «своевременные и стабильные» поставки сельхозпродуктов с Украины на глобальные рынки, отметил глава евродипломатии.

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Президент России Владимир Путин объяснил, что приостановка зерновой сделки связана с угрозой гуманитарному коридору со стороны ВСУ.

Также глава государства отметил, что РФ согласилась на подписание соглашения по вывозу зерна с Украины для помощи беднейшим странам, при этом более 35% продукции уходило в страны Евросоюза, и только 3-4% шло нуждающимся государствам.