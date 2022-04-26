Боррель призвал перестроить отношения между Россией и ЕС
Боррель: отношения России и ЕС нужно реорганизовать для мирной жизни
В Евросоюзе заявили о необходимости реорганизовать отношения стран ЕС и России. Процесс назвали трудным и длительным, но неизбежным для организации мирного сосуществования.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил об этом в своем блоге. Публикацию он посвятил в том числе ситуации на Украине.
«Если мы не хотим оставаться в состоянии вечной напряженности или конфликта, <…> нам придется найти пути реорганизации отношений между ЕС и Россией», — заметил он.
Боррель добавил, что ЕС придется договориться о «гарантиях безопасности и механизмах, которые позволят установить мирное сосуществование». Он отметил, что этот процесс, безусловно, будет трудным.
Ранее Боррель заявил, что поставки оружия на Украину продолжаются из-за нежелания России вести переговоры по урегулированию конфликта.