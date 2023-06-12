Мир 12 июня 2023, 17:41 Боррель призвал не ждать переговоров России и Украины до выборов в США Глава евродипломатии Боррель: переговоры России и Украины не начнутся до выборов в США РИА «Новости»

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Российско-украинские переговоры вряд ли начнутся раньше президентских выборов в США. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции Оndacero.

Выборы главы государства в Соединенных Штатах пройдут в 2024 году. По мнению Борреля, президент России Владимир Путин якобы выжидает результаты предстоящего голосования.

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«До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров», — заверил глава дипломатии Евросоюза.

Боррель подчеркнул, что не осведомлен насчет того, есть ли какие-то контакты между Кремлем и представителями киевского режима.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день у страны нет никакого фундамента для проведения переговоров с украинской стороной. По его словам, киевские власти показывают свое нежелание и неготовность вести диалог с Россией. А западные союзники не дают Украине начинать переговоры, добавил официальный представитель Кремля.