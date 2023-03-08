Мир 08 марта 2023, 18:58 Боррель призвал «не бояться правды» о взрывах на «Северных потоках» Глава евродипломатии Боррель посоветовал не бояться правды о теракте на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Стокгольме ответил на вопрос о том, могут ли утечки по «Северным потокам» оказать влияние на общественное мнение об украинском конфликте. Дипломат призвал «не бояться правды. Его слова привела ОСН.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал масштабное расследование о случившемся на трубопроводах. Он обвинил во взрывах правительство США. По его сведениям, распоряжении о начале атаки отдавал сам президент Джо Байден. При этом разработка операции началась еще в декабре 2021 года.

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Накануне, 7 марта, газета The New York Times со ссылкой на новые разведданные сообщила, что к диверсии может иметь отношения проукраинская группировка.

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Следом за ней новые сведения опубликовала немецкая газета Zeit. В статье сообщалось, что следователи ФРГ смогли установить, кто арендовал судно, участвовавшее в подрывах «Северных потоков». Они также сообщили, что плавсредство арендовала компания из Польши, принадлежащая двум украинцам.

Как заявил «360» политолог Геннадий Подлесный, появляющиеся в прессе заявления — это попытка американских властей переложить ответственность за совершение этого преступления.