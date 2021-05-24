facebook_pixel
    24 мая 2021, 10:25

    Боррель призвал к международному расследованию экстренной посадки самолета в Минске

    Полина Петрова

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал к международному расследованию ситуации с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, написало РИА «Новости».

    Боррель призвал к международному расследованию экстренной посадки самолета в Минске

    «Международное расследование этого инцидента должно быть проведено для установления любых фактов нарушения международного авиационного права», — процитировала Борреля «Газета.ru».

    Как считает политик, действия властей Белоруссии подвергли риску безопасность пассажиров и членов экипажа лайнера.