Боррель призвал к международному расследованию экстренной посадки самолета в Минске
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал к международному расследованию ситуации с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, написало РИА «Новости».
«Международное расследование этого инцидента должно быть проведено для установления любых фактов нарушения международного авиационного права», — процитировала Борреля «Газета.ru».
Как считает политик, действия властей Белоруссии подвергли риску безопасность пассажиров и членов экипажа лайнера.