Боррель призвал к международному расследованию экстренной посадки самолета в Минске

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал к международному расследованию ситуации с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, написало РИА «Новости».

«Международное расследование этого инцидента должно быть проведено для установления любых фактов нарушения международного авиационного права», — процитировала Борреля «Газета.ru». Как считает политик, действия властей Белоруссии подвергли риску безопасность пассажиров и членов экипажа лайнера.