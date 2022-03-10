Боррель призвал избегать эскалации на Украине из-за риска третьей мировой войны

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил мировое сообщество не допустить эскалации на Украине и не вступать в прямую войну с Россией. По его словам, в противном случае может начаться третья мировая война.

«Одно здесь ясно: нужно помогать Украине, сколько возможно, но нужно избегать эскалации войны. Нужно избегать того, чтобы война перекинулась на другие страны, вступать в войну с Россией. Это будет третья мировая война», — подчеркнул Боррель во время интервью французскому радио France Info.

Российский президент Владимир Путин сообщил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Ее целью он назвал защиту жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались геноциду и издевательствам со стороны киевского режима. Также, по его словам, Россия будет добиваться денацификации и демилитаризации Украины.

Запад резко осудил действия России и ввел ряд санкций, которые в том числе затронули и российские банки. Некоторые из них отключили от системы SWIFT. Также платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в РФ с 10 марта.