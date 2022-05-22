Боррель призвал Евросоюз создать собственные вооруженные силы

Евросоюзу необходимо самостоятельно обеспечивать собственную безопасность. Для этого ему нужны Европейские вооруженные силы. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его слова привел ТАСС.

«Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооруженные силы, у которых будет более высокий уровень спектра, и которые будут стремиться наращивать возможности и силы», — написал он.

При этом он признал, что запасы военной техники Евросоюза истощились в результате оказания помощи Украине. Это, по мнению дипломата, является одним из наиболее очевидных примеров недостатков обороны Евросоюза, которые имеются на сегодняшний день.

Ранее Боррель заявлял, что Евросоюз не допустит, чтобы на Украине закончились оружие и военная техника. По его словам, у стран ЕС хватит ресурсов на продолжение бесперебойных поставок.