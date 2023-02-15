Мир 15 февраля 2023, 12:13 Боррель призвал Европу поставить танки на Украину Глава дипломатии ЕС Боррель призвал Европу как можно скорее передать танки Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Европейским странам необходимо как можно быстрее поставить Украине имеющиеся танки. Об этом на выступлении в Страсбурге сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, написало РИА «Новости».

«Я призываю все европейские страны активизироваться и передать современные танки Украине. Сейчас они стоят на складах и не приносят никому пользы. Как можно быстрее передайте их Украине», — сказал он.

Реклама

Боррель отметил, что в противном случае Европа уже в ближайшие месяцы столкнется с важными событиями на украинском фронте.

Реклама

Ранее стало известно, что Германия согласилась на передачу Украине передовых танков Leopard 2. Также это право получили союзники ФРГ, имеющие этот тип вооружений.

Глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак объявлял, что страна поставит первые немецкие танки Украине уже в марте. По его словам, к поставкам присоединятся Испания, Норвегия и Канада.