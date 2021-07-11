Боррель призвал ЕС реагировать на «вакцинную дипломатию» России

Евросоюз должен научиться реагировать на «вакцинную дипломатию», продвигаемую Россией и Китаем. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По словам Борреля. Россия и Китай используют вакцины от коронавируса для достижения своих целей. Брюсселю стоит начать поступать так же.

«Эти страны продвигают во всем мире „вакцинную дипломатию“, мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании», — процитировало главу дипломатии ЕС издание Total Croatia News.

Боррель добавил, что Москва и Пекин становятся все более навязчивыми. Он подчеркнул, что сотрудничество со странами затрудняется. Глава евродипломатии отметил, что пока сложно прогнозировать победу над коронавирусом до 2023 года. При этом мир уже превращается в более безопасное и свободное пространство.

В конце июня Боррель сообщил о подготовке новых санкций против России. Он не стал приводить никаких подробностей, но добавил, что Россия является крупным игроком на международной арене. Боррель заявил, что ЕС нужно привлечь Москву к решению глобальных проблем.