Боррель признал зависимость стран Евросоюза от российского газа

Евросоюз не может с завтрашнего дня стать независимым от российского газа, однако он должен стремиться к снижению зависимости всеми возможными способами. Такое мнение выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы не можем снять ее (зависимость — прим. ред.) со дня на день, но ее нужно сокращать всеми возможными способами, которые у нас есть», — сказал Боррель на пресс-конференции о зависимости Евросоюза от российского газа. Его слова привело РИА «Новости».

Мир сейчас находится в состоянии энергетического кризиса, который не прекращается с 2021 года. Для Европы это усугубляет ситуацию, поскольку на фоне Азии она является достаточно небольшим региональным рынком. Поэтому заместить поставки энергоресурсов из России поставками из других стран для Европы не представляется возможным. Об этом «360» рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Великобритания же призывает европейские страны к усилению санкций в отношении России. Британский министр иностранных дел Лиз Трасс выступила с предложением ввести ограничительные меры в отношении нефтяного и газового сектора.

Между тем западная пресса подвергла критике США. Причиной журналисты назвали двуличное отношение Штатов к Украине. С одной стороны, глава Белого дома осудил спецоперацию и ввел санкции против России. С другой — не стал отказываться от российской нефти.