Боррель признал невыполнение ряда данных России обещаний со стороны НАТО | 360°

Мир 12 октября 2022, 04:34 Поделиться Telegram

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Viber Боррель признал невыполнение ряда данных России обещаний со стороны НАТО Глава евродипломатии Боррель: НАТО могло не выполнить ряд данных России обещаний РИА «Новости»

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НАТО могло не выполнить некоторые данные России обещания, но это не является оправданием ситуации на Украине. Такое мнение озвучил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Меня не устраивают в качестве оправданий или рассуждений те доводы, [с помощью которых] многие люди, в том числе мои друзья <…> оправдывают агрессию тем, что НАТО не выполнила обещания. Это возможно. Это история», — процитировал Борреля ТАСС.

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Как отметил глава евродипломатии, у Евросоюза много обязательств перед Украиной. Они варьируются от экономических до военных. По словам Борреля, так и должно оставаться.

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Также евродипломат заявил, что до сих пор неизвестно, сколько продлится единство стран Евросоюза по вопросу применения антироссийских санкций.

«[Президент России Владимир] Путин также не верил, что Европа и США сохранят столь прочное трансатлантическое единство», — подчеркнул Боррель.

Ранее глава европейской дипломатии осудил удары по инфраструктуре Украины и пообещал предоставить стране новую партию оружия.

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