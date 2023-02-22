Мир 22 февраля 2023, 15:15 Боррель признал, что прошлый год был неплохим для экономики России вопреки санкциям Глава европейской дипломатии Боррель: 2022 год был неплохим для экономики РФ РИА «Новости»

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Прошлый год оказался «неплохим» для экономики России, вопреки западным санкциям, признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Такое заявление он озвучил в эфире радиостанции Onda Zero

«Прошлый год был неплохим для российской экономики. Почему? Потому что цены на энергоносители взлетели, они выросли в десять раз», — вспомнил Боррель.

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Он добавил, что тогда Евросоюз еще зависел от российского газа, «альтернативы не было», хотя цены были очень высокими. Сейчас, по словам верховного представителя Евросоюза, Европа обрела энергетическую независимость. Раньше она закупала у России 40% газа, теперь — лишь 6%. Боррель предположил, что Россия не сможет найти новых покупателей взамен стран ЕС.

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Президент России Владимир Путин, выступая накануне перед Федеральным собранием, констатировал, что, несмотря на санкции, стране удалось не только выстоять, но и выйти на новый цикл роста экономики. Глава государства напомнил, что экономический спад произошел только во втором квартале 2022 года, а в третьем и четвертом наблюдался рост. Кроме того, снизился уровень безработицы, отечественный рынок стал более комфортным.