Боррель приревновал западные СМИ к Лаврову

Западные СМИ активно освещают заявления главы МИД России Сергея Лаврова, а слова европейских политиков игнорируют. На это в интервью радио Cadena SER пожаловался Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщил ТАСС.

«Иногда западные СМИ даже выступают в роли резонатора российского дискурса. Есть определенная тенденция прислушиваться к врагу, противнику», — сказал он.

В качестве примера Жозеп Боррель привел визиты в Африку. Поездку Сергея Лаврова освещали активно, цитируя его слова о том, что в кризисе виноваты санкции. Когда же сам глава европейской дипломатии побывал там, об этом почти не писали.

Ранее политик заявил, что Евросоюз изменит санкции, если они повлияют на рынок продовольствия и удобрений, сообщил RT.