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    27 июля 2022, 12:14

    Боррель приревновал западные СМИ к Лаврову

    Боррель обвинил западные СМИ в публикации заявлений Лаврова, а не его

    Екатерина Виславская

    Западные СМИ активно освещают заявления главы МИД России Сергея Лаврова, а слова европейских политиков игнорируют. На это в интервью радио Cadena SER пожаловался Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщил ТАСС.

    Боррель приревновал западные СМИ к Лаврову

    «Иногда западные СМИ даже выступают в роли резонатора российского дискурса. Есть определенная тенденция прислушиваться к врагу, противнику», — сказал он.

    В качестве примера Жозеп Боррель привел визиты в Африку. Поездку Сергея Лаврова освещали активно, цитируя его слова о том, что в кризисе виноваты санкции. Когда же сам глава европейской дипломатии побывал там, об этом почти не писали.

    Ранее политик заявил, что Евросоюз изменит санкции, если они повлияют на рынок продовольствия и удобрений, сообщил RT.