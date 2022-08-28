Боррель предупредил ЕС о серьезных последствиях антироссийских санкций

В краткосрочной перспективе Европа столкнется с трудностями из-за действия антироссийских санкций, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В интервью газете Kronen Zeitung он рассказал, что европейцы должны быть «готовы заплатить цену за свободу».

По словам Борреля, Евросоюз намерен ограничить экономические возможности России. Эти действия отразятся и на благосостоянии самих европейцев, добавил он.

«У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», — рассказал глава евродипломатии.

Ранее Жозеп Боррель заявлял, что европейцы «должны быть готовы заплатить цену, чтобы сохранить поддержку Украины». По его словам, Евросоюз делает все возможное для урегулироваться украинского кризиса при помощи дипломатических мер. В то же время нужно быть готовыми к тому, что конфликт затянется, что отразится на благосостоянии жителей всего региона.