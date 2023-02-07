Мир 07 февраля 2023, 12:56 Боррель предположил, что на восстановление Украины уйдут десятилетия Глава европейской дипломатии Боррель: восстановление Украины займет десятки лет freepik

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Восстановление и разминирование территории Украины после конфликта займет десятки лет, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции в Брюсселе. По его словам, представители ЕС, посетившие Киев на прошлой неделе, изучили обстановку и пришли к выводу, что «треть территории начинена взрывными устройствами».

«Восстановление Украины, очистка ее земли и водных пространств от мин потребует десятилетий. Опыт Хорватии, Колумбии — последствия остаются на десятилетия», — процитировал Борреля ТАСС.

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Глава внешнеполитической службы ЕС указал на то, что обнаружить и извлечь предстоит «тысячи и тысячи мин».

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Ранее Боррель сообщил, что Евросоюз полностью открыт для переговоров по украинскому конфликту, а Россия якобы не спешит с ответом. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это ложью.