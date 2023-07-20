Мир 20 июля 2023, 19:21 Боррель предложил создать особый механизм поставок оружия Украине Глава дипломатии Боррель: ЕС создаст спецмеханизм поставок оружия Украине на 5 млрд евро РИА «Новости»

Читать 360tv в

Специальный механизм военных поставок ВСУ на сумму 5 миллиардов евро в год планируют создать в Евросоюзе. Он будет действовать до 2027 года в рамках Европейского фонда мира, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его слова привел ТАСС.

«Мы предложили создать специальную линию, посвященную военной помощи Украине: 5 миллиардов евро в год на ближайшие четыре года. Это в рамках того же инструмента, Европейского фонда мира, но теперь это будет специальная линия», — пояснил Боррель.

Реклама

Глава евродипломатии уже предлагал превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины и направлять все деньги на помощь киевскому режиму.

Также он выступал с предложением расширить программу подготовки ВСУ. По его мнению, с учетом обстоятельств можно было бы рассмотреть перенос учебных мероприятий на Украину, сообщал RT.