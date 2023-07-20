Мир 20 июля 2023, 09:54 Боррель предложил расширить программу военной подготовки для солдат ВСУ Боррель захотел расширить программу военной подготовки для ВСУ РИА «Новости»

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил расширить программу военной подготовки для ВСУ к встрече глав МИД ЕС. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на документ с предложениями главы внешнеполитической службы ЕС.

После инициативы Борреля Евросоюз может поднять вопрос о переносе на Украину различных мероприятий по подготовке солдат ВСУ. Известно, что 25 тысяч военных уже прошли программу обучения или продолжают проходить ее в странах ЕС.

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В документе также указано предложение Борреля по выделению дополнительных миллиардов на поставку вооружения украинской армии.

Пентагон подтвердил выделение нового пакета военной помощи ВСУ объемом 1,3 миллиарда долларов. В скором времени подразделения могут получить четыре комплекса противовоздушной обороны NASAMS, системы для разминирования, а также БПЛА Phoenix Ghost и Switchblade.

Ранее американский журналист Пол Маклири раскрыл новую стратегию Запада по вооружению Украины, которая заключается в переходе от поставок военной техники к ее ремонту.