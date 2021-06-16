Боррель предложил начать более щедрую визовую политику в отношении россиян

В отношении граждан России, в том числе студентов, нужно начать проводить более щедрую визовую политику. С таким предложением выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Он выступил на пресс-конференции с докладом по отношениям ЕС-РФ, подготовленный для предстоящего саммита Евросоюза, который пройдет в конце июня.

«Надо поддерживать мобильность как европейской, так и российской молодежи. В частности, этому можно способствовать, выдавая визы в Евросоюз, предусмотрев финансирование в рамках программы Эразмус (Erasmus), возможности обучения. Получения работы», — передало РИА «Новости» его слова.

Он отметил, что Евросоюз недостаточно работает в этом направлении. Боррель добавил, что надо быть «более щедрыми в вопросах виз», которые выдаются для получения образования, чтобы люди могли посмотреть, как живет Европа.

Глава европейской дипломатии напомнил, что остается сторонником позитивного взаимодействия с Россией. По его словам, существуют вопросы, решение которых без РФ невозможно.

Боррель ранее рассказал, что новая стратегия отношений с Россией будет основана на трех принципах: «отталкивать, сдерживать и взаимодействовать в одно и то же время». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение из-за новой внешнеполитической стратегии.