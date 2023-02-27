Мир 27 февраля 2023, 04:06 Боррель пожаловался на Россию Боррель пожаловался на Россию и напряженность в отношениях Китая и США РИА «Новости»

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после участия в сессии Генассамблеи ООН, посвященной конфликту на Украине, пожаловался на Россию, напряженность в отношениях Китая и США, а также на отсутствие единства в мире. Его слова привело РИА «Новости».

«ООН — это отличное зеркало состояния мира», — сказал высокопоставленный европейский дипломат. По его словам, глобальные кризисы продолжают накапливаться, а реакция на них «недостаточная».

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Боррель подчеркнул, что спецоперация ВС РФ, а также ухудшение американо-китайских отношений «рвут ткань» международного порядка. При этом он считает, что многие страны видят в усилении роли Евросоюза большой потенциал. Еврозону рассматривают как противовес Китаю и более последовательного партнера, чем США.

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Ранее сообщалось, что российские дипломаты Василий Небензя и Дмитрий Полянский покинули зал заседаний Совбеза ООН перед выступлением европейских коллег по ситуации на Украине. Представители РФ в ООН не стали слушать продиктованную Брюсселем повестку.