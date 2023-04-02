Мир 02 апреля 2023, 08:39 Боррель повторил «шутку» украинских СМИ о председательстве России в Совбезе ООН Глава дипломатии ЕС Боррель: председательство России в СБ ООН подходит для Дня дурака

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вслед за украинскими СМИ повторил язвительную шутку о том, что начало председательства России в Совете безопасности ООН «подходит для Дня дурака». Об этом политик написал в своем аккаунте в Twitter.

«Начало председательства России в Совете безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака», — отметил Боррель.

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Глава дипломатии ЕС обвинил Россию в том, что она, являясь постоянным членом Совета безопасности, постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН. По его словам, Евросоюз будет бороться со «злоупотреблениями» со стороны РФ на посту председателя.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в День дурака поздравил Украину с «вхождением в ЕС». Министр уточнил, что это исторически важное событие для Украины и Евросоюза. Киевские власти шутку не оценили, глава МИД Латвии извинился и удалил пост.