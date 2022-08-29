Боррель посчитал маловероятным общий запрет на выдачу виз для россиян в ЕС

Полный запрет на выдачу жителям России шенгенских виз не получит единогласной поддержки в Евросоюзе. Такое мнение высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«С моей точки зрения, полный запрет для всех россиян по любым причинам не самая хорошая идея. Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет. И не считаю, что эта идея получит единогласную поддержку [в ЕС]», — сказал он в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

Однако он считает, что более избирательно относиться к выдаче виз все же стоит. По его словам, надо «пересмотреть подход к предоставлению виз некоторым россиянам». Речь, в частности, идет о влиятельных россиянах.

«Но я не сторонник прекращения выдачи виз всем россиянам», — подчеркнул Боррель.

Он уверен, что главы МИД стран Евросоюза обсудят данный вопрос и выработают сбалансированное решение.

Министры иностранных дел 27 стран ЕС на неформальном заседании 30 августа в Праге будут говорить о едином подходе к вопросу выдачи виз россиянам. Ведущие государства Евросоюза, например, Германия, пока с осторожностью думают о запрете на выдачу шенгенских виз гражданам РФ. Об этом написал ТАСС.