Боррель пообещал предложить Европе одобрить новый транш военной помощи Украине | 360°

Мир 07 октября 2022, 13:23 Поделиться Telegram

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Viber Боррель пообещал предложить Европе одобрить новый транш военной помощи Украине Глава дипломатии ЕС Боррель хочет снова предложить военную помощь Украине

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пообещал предложить европейским лидерам обсудить новый транш военной помощи Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».

Речь идет о неформальном саммите Евросоюза в Праге, там обсуждают ситуацию на Украине и энергетику.

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«Я предложу лидерам ЕС поддержать новый транш по линии Фонда мира, чтобы продолжить оказывать военную поддержку Украине. Также по тренировочной миссии. Я надеюсь, что на следующем совете глав МИД ЕС будет предложение по обоим вопросам», — сказал он.

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Ранее Боррель уже писал в своем блоге, что ЕС собирается скоро начать учебную миссию для ВСУ. Он надеется, что миссию удастся официально запустить 17 октября, на заседании министров иностранных дел страны ЕС.

Тренировочную базу для украинских солдат планируют расположить в какой-нибудь стране по соседству с Украиной. Бойцам ВСУ собираются показать, как обращаться с западной военной техникой.

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