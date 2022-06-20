Боррель пообещал изучить влияние санкций против России на продовольственный кризис

Евросоюз не вводил ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции, но внимательно изучит случаи, когда действующие санкции оказали влияние на мировой рынок продовольствия и стали источником начала нового кризиса. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что руководство ЕС готово обсудить любые возникающие проблемы. В частности, он не исключил, что некоторые банки проявляют усиленную бдительность, опасаясь нарушить введенные Евросоюзом санкции против России.

«Возможно, где-то возникают проблемы в толковании ограничений. Но европейские санкции не направлены против сельскохозяйственного экспорта из России», — заявил Боррель.

Он добавил, что соответствующие письма о готовности объяснить правила введенных ограничений направили в страны Африки. Кроме того Евросоюз готов вести постоянные консультации с ООН для разрешения продовольственного кризиса.

Ответственность за угрозу будущего голода лежит на властях США и Евросоюза, которые ввели ограничения на поставки удобрений из России и Белоруссии и заставили страховые компании отказаться от предоставления гарантий для судов, занимающихся перевозкой продукции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что цены на продовольствие начали расти из-за инфляции, но существенный рывок пошел после того, как страны Запада пошли на санкционные ограничения.