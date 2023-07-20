Мир 20 июля 2023, 11:04 Боррель ответил на решение России по судам в Черном море Боррель: ЕС нарастит военную поддержку Украины в ответ на решение РФ в Черном море РИА «Новости»

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Евросоюз планирует нарастить военную поддержку Украины в ответ на решение России по судам в Черном море, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Его слова привел ТАСС.

Дипломат прокомментировал заявление Минобороны РФ, что все корабли, направляющиеся в украинские порты по Черному морю, будут считаться перевозчиками опасных грузов.

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«Решение называть любое судно или военный корабль целью для активности России — это шаг к блокированию возможностей Украины экспортировать свое зерно морем», — сказал Боррель.

Глава евродипломатии указал, что в сложившейся ситуации ЕС планирует нарастить поставки оружия ВСУ, в том числе отправить им средства ПВО. Для этого Боррель намерен «значительно расширить ресурсы Европейского фонда мира».

Ранее дипломат предложил расширить программу военной подготовки для украинских солдат. На данный момент 25 тысяч военнослужащих уже прошли обучение или продолжают проходить его в странах ЕС.

Россия отказалась от продолжения зерновой сделки с 17 июля по причине невыполнения условий со стороны ООН и других участников соглашения.