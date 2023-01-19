Мир 19 января 2023, 23:41 Боррель оценил заявление Лаврова о решении «русского вопроса» Глава евродипломатии Боррель назвал неуместными слова Лаврова о решении «русского вопроса» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что целью Запада является окончательное решение «русского вопроса». Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель счел такие слова неуместными. Его процитировала дипломатическая служба ЕС.

Во время пресс-конференции Лавров сравнил нынешнюю ситуацию с попытками лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера окончательно разобраться с «еврейским вопросом». Как подчеркнул Боррель, между преступлениями нацистов и предоставлением помощи Украине не может быть какой параллели.

Реклама

«[Слова Лаврова являются] совершенно неуместными, неуважительными и попирающими память шести миллионов евреев и других жертв, которые систематически уничтожались во время Холокоста», — заявил глава евродипломатии.

Реклама

Ранее Боррель называл неискренними попытки России мирно урегулировать конфликт на Украине. Об этом он написал в ответе евродепутату от Нидерландов Марселю де Граафу. Тот отметил, что от дипломатии отказывается именно Украина и поинтересовался, как Еврокомиссия может ускорить процесс переговоров.