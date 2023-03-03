Мир 03 марта 2023, 09:05 Боррель оценил возможность выхода России из G20 Боррель: выход России из G20 противоречил бы принципу многосторонних отношений РИА «Новости»

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Исключение России из «Группы двадцати» не отвечает принципу многосторонних отношений, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что, когда речь идет о продвижении такого принципа диалога между странами, странно просить РФ взять и выйти из «Большой двадцатки», сообщил ТАСС.

«Вы не можете говорить, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, и затем просить о том, чтобы Россия вышла из G20», — подчеркнул он.

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По словам Борреля, в противном случае это будет выглядеть довольно противоречиво. Так он ответил на вопрос журналиста о том, есть ли шансы приостановить членство России в «Группе двадцати» и продолжать актуальные проблемы в мире.

Глава европейской дипломатии также напомнил о необходимости «слушать других».

Ранее глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия строит нормальный диалог со многими странами, а об изоляции РФ продолжают твердить только западные государства.