03 марта 2023, 09:05
Боррель оценил возможность выхода России из G20
Боррель: выход России из G20 противоречил бы принципу многосторонних отношений
Исключение России из «Группы двадцати» не отвечает принципу многосторонних отношений, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что, когда речь идет о продвижении такого принципа диалога между странами, странно просить РФ взять и выйти из «Большой двадцатки», сообщил ТАСС.
«Вы не можете говорить, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, и затем просить о том, чтобы Россия вышла из G20», — подчеркнул он.
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По словам Борреля, в противном случае это будет выглядеть довольно противоречиво. Так он ответил на вопрос журналиста о том, есть ли шансы приостановить членство России в «Группе двадцати» и продолжать актуальные проблемы в мире.
Глава европейской дипломатии также напомнил о необходимости «слушать других».
Ранее глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия строит нормальный диалог со многими странами, а об изоляции РФ продолжают твердить только западные государства.
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