Мир 09 января 2024, 08:52 Боррель отправился в Саудовскую Аравию, чтобы поговорить о палестино-израильском конфликте Боррель в Саудовской Аравии обсудил ситуацию в Газе и Красном море Christophe Licoppe/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель посетил Саудовскую Аравию. Там он обсудил две важные темы: атаки хуситов на торговые суда в Красном море и ситуацию в секторе Газа, написало РИА «Новости».

В Саудовской Аравии чиновник пробыл 7 и 8 января. Боррель встретился с высокопоставленными лицами. Одной из главных целей поездки было создание условий для достижения «справедливого и прочного мира между Израилем и Палестиной и в регионе».

Реклама

Министр также поднял тему эскалации в Красном море. Он заявил, что Евросоюз готов обсудить запуск собственной военной миссии.

В Красном море участились нападения йеменских хуситов на торговые суда. Боевики атакуют грузовые корабли, связанные с Израилем. Ранее они обстреляли американский корабль крылатыми ракетами.

Россия обеспокоена ситуацией в Красном море, которую оценивает как прямую проекцию происходящего в секторе Газа. Аналогичные проблемы есть на оккупированных территориях Палестины и на израильско-ливанской границе.