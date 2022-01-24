Боррель осудил происходящее на демонстрации в Брюсселе насилие

Акции против антиковидных мер проходят в Бельгии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил насилие, происходящее на митинге в бельгийской столице — Брюсселе.

«Решительно осуждаю бессмысленные разрушения и насилие на сегодняшней демонстрации в Брюсселе, в том числе в отношении служебных помещений нашей Европейской внешнеполитической службы», — написал Борель в своем Twitter-аккаунте. Свой пост Борель сопроводил фотографией, на которой видны побитые окна.

Также глава дипмиссии ЕС поблагодарил правоохранителей «за их действия».

Внешнеполитическая служба также осудила насилие, произошедшее сегодня в Брюсселе, и нападение на свои помещения, отметило РИА «Новости». Последнее в Twitter организации назвали «постыдным нарушением» всего того, за что выступают Европейская внешнеполитическая служба и ЕС.

На акцию протеста в Брюсселе вышли порядка 50 тысяч человек, сообщило издание Le Soir со ссылкой на местную полицию. Как ранее отмечало РИА «Новости» со ссылкой на издание, на акции правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и водомет. Это произошло после того, как протестующие начали кидать предметы в сотрудников полиции.