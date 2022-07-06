Боррель оправдал санкции против России помехами в производстве «Искандеров»

Европейские санкции повлияли на военную промышленность. Они якобы ограничили возможности России производить ракеты «Искандер» и X-101, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Yomiuri, сообщил ТАСС.

«Из-за санкций возможности России производить такие высокоточные ракеты, как „Искандер“ и X-101, ограничены», — сказал он.

Санкции также отразились на нефтедобыче, в части применения технологии горизонтального бурения, авиации и автомобильной промышленности. По словам Жозепа Борреля, в закупке высокотехнологичных товаров Россия на 45% зависит от Европы, на 21% — от США, на 11% — от Китая.

Тем временем специалисты подсчитали, что запасов самолетной техники России хватит на три-четыре года при сохранении действующих ограничений, технику и иномарки начали поставлять по каналам параллельного импорта, а гендиректор Ростеха Сергей Чемезов призвал не стремиться к полному импортозамещению.