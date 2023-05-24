Мир 24 мая 2023, 01:04 Боррель оконфузился, перепутав Белгород и Белград Боррель заявил об отсутствии у него информации по ДРГ в Белгородской области Pxhere

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Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отвечая на вопрос об атаке украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Белгородскую область, перепутал Белгород с Белградом. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Борреля попросили прокомментировать атаку украинских диверсантов на Белгородскую область. В ответ на это глава Евродипломатии поинтересовался: «А что происходит в Белграде?». Затем политик заявил, что ничего не знает.

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После того, как Боррелю пояснили, что речь идет о российском городе Белгород, он взял паузу для совещания со своим пресс-секретарем. Затем он также заявил, что не владеет информацией на этот счет.

В Пентагоне ранее сделали заявление на фоне информации о возможном использовании американских вооружений при атаке украинской ДРГ на Белгородскую область. Как отметил пресс-секретарь оборонного ведомства Патрик Райдер, США не разрешали Украине передавать предоставленное оборудование за пределы ВСУ.

Украинская ДРГ 22 мая атаковала Грайворонский округ Белгородской области. В регионе была объявлена контртеррористическая операция.