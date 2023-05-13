Мир 13 мая 2023, 12:44 Боррель одобрил поставки ВСУ дальнобойного оружия Глава евродипломатии Боррель приветствовал поставки оружия дальнего действия Украине РИА «Новости»

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Руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал поставки Украине оружия большого радиуса действия. Об этом он заявил по итогам встречи глав МИД стран ЕС с их украинским коллегой Дмитрием Кулебой, уточнил ТАСС.

«Россия наносит удары с большого расстояния, и Украине нужно оружие, которое может вести огонь на таком же расстояние», — сказал Боррель.

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По его словам, Украина нуждается для атаки в одном только Артемовске в тысяче снарядов в день.

Он подчеркнул, что это одно из условий продолжения борьбы с огневой мощью России.

«Мы поставляем боеприпасы, но нужно наращивать темпы», — отметил глава евродипломатии.

Ранее политический аналитик Павел Шипилин пояснил в эфире радио Sputnik, что Боррель, как и остальные лидеры европейских стран, — просто эмиссар США. По его мнению, когда говорит глава евродипломатии, это говорит американец.