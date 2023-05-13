13 мая 2023, 12:44
Боррель одобрил поставки ВСУ дальнобойного оружия
Глава евродипломатии Боррель приветствовал поставки оружия дальнего действия Украине
Руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал поставки Украине оружия большого радиуса действия. Об этом он заявил по итогам встречи глав МИД стран ЕС с их украинским коллегой Дмитрием Кулебой, уточнил ТАСС.
«Россия наносит удары с большого расстояния, и Украине нужно оружие, которое может вести огонь на таком же расстояние», — сказал Боррель.
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По его словам, Украина нуждается для атаки в одном только Артемовске в тысяче снарядов в день.
Он подчеркнул, что это одно из условий продолжения борьбы с огневой мощью России.
«Мы поставляем боеприпасы, но нужно наращивать темпы», — отметил глава евродипломатии.
Ранее политический аналитик Павел Шипилин пояснил в эфире радио Sputnik, что Боррель, как и остальные лидеры европейских стран, — просто эмиссар США. По его мнению, когда говорит глава евродипломатии, это говорит американец.
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