Боррель назвал выгоду при пересмотре структуры европейской безопасности

В Евросоюзе согласились с необходимостью пересмотреть европейскую структуру безопасности. При этом объединению придется изменить повестку переговоров и увеличить число их участников.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель напомнил, что 24 января состоится следующее заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза. Предложения к нему начнут готовить уже сейчас, привело заявление Борреля РИА «Новости».

«У нас должны быть готовые предложения на тот случай, если они понадобятся, по архитектуре безопасности», — уточнил он.

Боррель заметил, что с 70-х годов XX века многие обстоятельства изменились. В том числе это касается архитектуры европейской безопасности — например, распада СССР. Ее пересмотр глава дипломатии ЕС счел шансом сделать так, чтобы ситуация в итоге устроила всех.

«Если речь идет об этом, если в этом заключается цель России, то необходимо менять повестку дня и увеличивать число участников процесса пересмотра архитектуры безопасности», — подчеркнул дипломат.

Россия в конце декабря 2021 года опубликовала проекты соглашений с США и НАТО по гарантиям безопасности. В документе в том числе шла речь об обязательствах отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, присоединения к альянсу Украины и размещения баз на территории постсоветских стран.