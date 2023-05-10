Мир 10 мая 2023, 15:55 Боррель назвал способ немедленно закончить конфликт на Украине Глава евродипломатии Боррель: Украина сдастся за несколько дней без военной помощи Запада РИА «Новости»

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Конфликт на Украине немедленно завершится, если Запад перестанет оказывать Киеву военную помощь. Об этом заявил руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в интервью телеканалу Sexta.

«Я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней», — отметил глава евродипломатии.

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По словам Борреля, на этом конфликт закончится. Однако руководитель внешнеполитической службы ЕС счел, что кризис не должен разрешиться сдачей Украины, поэтому призвал продолжать помогать Киеву.

Глава евродипломатии подчеркнул, что Евросоюз не является «воюющей стороной» в конфликте и не вмешивается в него напрямую. Боррель добавил, что не знает, «в каком мире живут» те, кто призывает Европу перестать помогать Украине.

В интервью руководитель внешнеполитической службы ЕС также высказался о возможном вступлении Украины в НАТО. Боррель подчеркнул, что решение по этому вопросу принимает не генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, а члены Североатлантического альянса.