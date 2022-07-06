Боррель назвал причину введения Европой санкций против России

Европа не собирается воевать с Россией, поэтому вводит против нее санкции, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, ЕС так ведет себя, когда его провоцируют.

О причине и мотивах введения ограничительных мер против РФ он высказался в интервью японской газете Yomiuri, написало РИА «Новости».

«Мы начали переходить от намерений к действиям, показав, что когда нас провоцируют, Европа может ответить. Поскольку мы не хотим воевать с Россией, в основе этого ответа сейчас лежат экономические санкции», — пояснил Боррель.

Глава дипломатии Евросоюза обратил внимание, что в ближайшие месяцы меры, которые приняли против России, будут усиливаться.

Боррель добавил, что меры, принятые против России, уже начали действовать и будут усиливаться в ближайшие месяцы.

Санкции, которые ЕС принял против РФ, уже начали оказывать негативный эффект на экономики европейских стран. Инфляция разогналась, подскочили цены на продукты и топливо.