Мир 05 мая 2023, 11:16 Боррель назвал план Зеленского единственным мирным планом по Украине Боррель: Евросоюз считает план Зеленского единственным мирным планом по Украине Pxhere

Читать 360tv в

Евросоюз придерживается мнения, что план президента Украины Владимира Зеленского — это единственный мирный план по урегулированию кризиса. Об этом заявил руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе экспертной конференции о состоянии Евросоюза во Флоренции. Его процитировал ТАСС.

«Есть только один мирный план по Украине — план Зеленского», — подчеркнул глава евродипломатии.

Реклама

План по урегулированию, предложенный Китаем, Боррель назвал «набором благих пожеланий». Руководитель внешнеполитической службы ЕС добавил, что Евросоюз должен поддерживать военные усилия Украины.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил мирное урегулирование украинского кризиса с китайским коллегой Цинь Ганом. В ходе беседы министры также затронули вопросы реализации договоренностей, достигнутых во время пребывания председателя КНР Си Цзиньпина в России в марте.