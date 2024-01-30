Мир 30 января 2024, 16:18 Боррель назвал перемирие на Украине ошибочной идеей Боррель: идеи перемирия на Украине были ошибочными в 2022-м и остаются таковыми M. Dylan / Global Look Press

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Разговоры о перемирии на Украине являлись ошибкой с самого начала конфликта с Россией. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил об этом в колонке для журнала L’Obs.

Украинское контрнаступление, по его словам, не принесло ожидаемых результатов, и бомбардировки продолжились. Боррель отметил, что на фоне этого снова начали обсуждать мирное разрешение конфликта. Однако глава евродипломатии выступил против такого подхода.

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«И снова соблазны примирения всплывают на поверхность. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня. Мы не должны позволять им формировать нашу политику в отношении Украины», — подчеркнул он.

Боррель сослался на мнение специалиста Королевского колледжа Лондона Сэма Грина, который заявил, что Россия заинтересована в капитуляции Украины. Автор статьи призвал страны Запада помогать не «столько, сколько потребуется», а сделать все необходимое для победы украинской армии. В первую очередь, усилить ее противовоздушную оборону, передать ракеты большой дальности и другие современные системы вооружений.

Поддержав Украину, Евросоюз завел себя в тупик, заявил ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Он призвал сменить стратегию, пока не поздно.