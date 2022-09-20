Боррель назвал условие для создания миссии по оказанию военной помощи Украине | 360°

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Боррель назвал условие для создания миссии по оказанию военной помощи Украине

Глава евродипломатии Боррель: создание миссии по Украине должен согласовать Киев

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Решение о создании миссии по оказанию военной помощи Украине может быть принято в октябре. Оно должно быть согласовано прежде всего с украинцами, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Я надеюсь, что следующий Совет министров иностранных дел в октябре сможет принять решение», — заявил Боррель.

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Глава евродипломатии отметил, что это весьма короткий срок по европейским стандартам. Ранее Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС обсудили тему создания миссии по военной помощи Украине

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«Но, как вы понимаете, она должна быть согласована прежде всего с украинцами — каковы их потребности и как мы можем это решить посредством этой миссии. Работа ведется», — отметил Боррель.

Украина сама должна определить приемлемые условия, при которых завершится вооруженное противостояние с Россией, заявил Боррель в статье для французского журнала. Дипломат призвал Европу оказывать еще большую поддержку Украине.

Евросоюз

Украина

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