Мир 11 декабря 2023, 11:37 Боррель на саммите ЕС предложит увеличить Европейский фонд мира для помощи Украине Глава дипломатии Боррель призвал ЕС нарастить поддержку Украины Mauricio Campino/Keystone Press Agency/globallookpress

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Страны Запада обсудят гарантии безопасности и увеличение военной помощи Украине. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил об этом в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел стран — членов сообщества, сообщило РИА «Новости».

«По Украине мы представим продвинутые гарантии безопасности, которые позднее на этой неделе будут вынесены на саммит ЕС. Министры также обсудят, как действовать по предложению расширить нашу поддержку», — сказал он.

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Жозеп Боррель заявил, что министры должны предоставить ему полномочия выступить на саммите ЕС 14–15 декабря с заявлением о гарантиях безопасности. Последние, по его словам, заключаются, в первую очередь, в расширении Европейского фонда мира.

Политик заявил, что не время снижать поддержку Украины, несмотря на раскол в ЕС. Жозеп Боррель призвал страны наоборот нарастить помощь.

На Западе создали новую коалицию поддержки Украины. Великобритания и Норвегия решили помогать киевскому режиму укрепить флот, нарастить группировку в Черном море и привести ее в соответствие со стандартами НАТО. Британский МИД объявил об отправке минных кораблей класса Sandown (MCMV).