Боррель исключил «превентивные санкции» ЕС против России

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель исключил «превентивные санкции» Евросоюза против России по ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что их готовят только на случай эскалации конфликта. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением Боррель выступил на заседании комиссии Европарламента по иностранным делам.

Дипломат подчеркнул, что никто никогда не предлагал использовать санкции против России в качестве предупредительной меры. На ограничительные меры страны ЕС пойдут только в случае реальной агрессии России против Украины. При этом в реальную возможность конфликта Боррель не поверил.

«Массированная атака на Украину не кажется мне наиболее возможным сценарием», — подчеркнул он, призвав Россию сделать шаг для деэскалации ситуации вокруг Украины.

«Не может быть безопасности Европы без безопасности Украины», — добавил он.

Новые санкционные меры против России в случае ее вторжения в Украину сейчас обсуждают страны Евросоюза и США. По данным источников немецкой газеты Handelsblatt, на отключение России от международной межбанковской системы платежей SWIFT страны Запада не пойдут, так как это сильно ударит по экономике. Вместо этого рассматривается вопрос о введении адресных санкций против крупнейших российских банков.

Представитель Совета национальной безопасности администрации президента США подтвердил факт переговоров с европейскими коллегами по поводу новых антироссийских санкций. Но их примут только при условии, если угроза станет реальной. Он не исключил любого варианта санкционного давления на Россию. В том числе отключения от SWIFT.

Но в целом введение экономических санкций против российских банков не противоречит общему направлению санкционной политики США. Речь идет о подготовленном пакете ограничений, который уже поддержал Белый дом.

В нем говорится о блокирующих санкциях в отношении трех из 12 крупнейших российских банков. Для пересмотра своего поведения России дадут 90 дней — после этого санкции введут против структур, предоставляющих банкам из черного списка услуги по транзакциям. В данном случае речь идет о частичном отключении SWIFT.