Мир 02 февраля 2023, 09:26 Боррель исключил поставку истребителей Украине из-за разногласий в ЕС Глава дипломатии ЕС Боррель: вопрос поставки Украине истребителей не обсуждался РИА «Новости»

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Страны Европейского союза не обсуждали вероятную передачу Украине боевых истребителей из-за разногласий в сообществе. Об этом на брифинге сообщил представитель ЕС по политике безопасности и иностранным делам Жозеп Боррель, написало издание El Pais.

По его словам, этот вопрос наверняка вызовет большие разногласия внутри Евросоюза, став «очень спорным».

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«Нам нужно добиваться общего консенсуса, в этом моя работа и заключается. Одна из лучших тактик — не занимать такой позиции, которая способна поставить его под угрозу», — сказал дипломат.

Ранее заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что страна в полном праве требовать от европейских стран, в частности от Германии, еще больше оружия. Он отметил, что поставки танков Leopard не станут последними от ФРГ.

Также президент Польши Анджей Дуда заявлял, что страна не рассматривает возможность передачи Украине боевых истребителей, так как не хочет ослабить собственную обороноспособность.