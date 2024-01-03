Мир 03 января 2024, 23:43 Боррель и глава МИД Польши обсудили поставки дальнобойного оружия Украине Глава евродипломатии Боррель поддержал поставки Украине дальнобойных ракет РИА «Новости»

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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским усиление военной поддержки Украины, включая поставки дальнобойных ракет. Об этом он сообщил в социальной сети X (бывший Twitter).

«Мы согласились с необходимостью усилить нашу военную поддержку Украины, в том числе с помощью ракет большой дальности и зенитных ракет», — написал Боррель.

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Ранее издание Politico присудило Жозепу Боррелю антипремию «болвана от дипломатии». По мнению журналистов, политик никогда не упустит возможность сморозить какую-нибудь глупость.

Относительно призывов главы польского МИД Сикорского о вооружении украинской армии дальнобойными ракетами, то ему по этому поводу уже ответил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Политик подчеркнул, что Россия ответит ударами возмездия на каждый удар по своей территории.

Слуцкий добавил, что именно такие «сикорские, боррели и байдены» несут ответственность за убийство российских детей в Белгороде или обстрелы Донецка в новогоднюю ночь.