Боррель и глава МИД Индии обсудили влияние украинского конфликта на ситуацию в мире

Влияние украинского конфликта на ситуацию в мире стало одной из главных тем на переговорах главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Встреча прошла в рамках саммита глав МИД G20 на Бали.

Джайшанкар после этого сообщил в Twitter, что встреча с Боррелем прошла хорошо. Они обсудили украинский конфликт и его влияние на ситуацию в мире. Помимо этого, стороны отметили прогресс на переговорах с Евросоюзом по соглашению о свободной торговле, написало РИА «Новости».

Индия и Евросоюз начали переговоры о заключении соглашения о свободной торговле в 2007 году. Они тянулись до 2013 года, но ни к чему на тот момент не привели из-за невозможности прийти к согласию по ряду ключевых вопросов. Среди них — права интеллектуальной собственности, пошлины на автомобили и алкоголь, передвижение людей.

Возобновились переговоры только летом прошлого года. По прогнозу министра торговли и промышленности Индии Пиюша Гояла, соглашение могут заключить к 2023 году.